La Plaine Saint-Denis : La nuit de la révolte

Juillet 2023, après la mort de Nahel, un an avant les Jeux olympiques, qui vont avoir lieu à deux pas au stade de France, je décide de raconter mon quartier. Il faut dire que j'apprends le même jour que le fils d'un ami a eu l’œil crevé, que le café du patron d'un autre pote a été cassé, et que des dizaines de voisines sont sans appartement après un incendie, qui n'a rien a voir avec les émeutes, mais l'amalgame est vite fait... Mes voisins prennent la parole. Avec des habitants des quartiers Pont de Soissons et Cristino Garcia a la Plaine Saint-Denis Un film de Françoise Davisse et Stéphane Correa

Morgane Sabouret