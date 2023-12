Bâtiment 5, un antidote au racisme et à la connerie ambiante

Haby, jeune stagiaire à la mairie, très impliquée dans la vie de sa commune, découvre le plan de réaménagement du quartier dans lequel elle a grandi. Pierre Forges, un jeune pédiatre propulsé maire, prévoit la démolition de l’immeuble où Haby a grandi. Avec les siens, la jeune femme se lance dans un combat contre la municipalité pour empêcher la destruction du bâtiment 5… Trois ans après « les Misérables », déjà coécrit avec Giordano Gederlini, Ladj Ly se lance dans un nouveau film coup de poing et très politique. On quitte l’affrontement avec la police pour pénétrer l’univers trouble et violent d’une ville de la ceinture parisienne. Décrit par la presse de droite et d’extrême droite comme manichéen et teinté d’un racisme anti-blanc, le film a tapé dans l’œil de Denis Robert qui lâche ses éditos et ses entretiens avec des chercheurs ou des écrivains pour recevoir le réalisateur et son scénariste. Une petite heure de conversation où Ladj et Giordano reviennent sur leur écriture, la genèse du film et son inscription dans la France de Le Pen et Zemmour. Bâtiment 5 est le meilleur antidote à la connerie ambiante et au racisme qui monte. Courez le voir après avoir maté cet entretien sous fumigène.

