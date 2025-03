"Foule haineuse", "écoterroristes", etc. : comment le pouvoir écrase toute résistance

"Même quand on nous vole une élection, même quand l'homme le plus riche du monde fait un salut nazi, même quand on ignore le réchauffement climatique, on ne réagit pas. On est blasé de tout, même du danger quand on l'a sous le nez. Alors quel effet ça fait quand tout se réveille ? Je veux contempler les révoltes quand elles montent, ce qui se passe quand survient l'étincelle qui provoque l'incendie. Contre quoi on s'affronte, contre quoi on s'élève quand on devient fort d'être plusieurs à se découvrir le même horizon." Nouvel épisode de Doc doc doc, par Nicolas Houguet.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon