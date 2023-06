L’extrême droite, la bataille culturelle et ses complices

Aujourd’hui dans Zoom arrière, Denis Robert reçoit François Krug, pour son livre « Réactions françaises, enquête sur l’extrême droite littéraire ». Deux ans de lectures, de recherches et de recoupements autour de trois personnages centraux qui trustent les hit-parades littéraires et occupent l’espace médiatique pour chroniquer, palabrer et accessoirement faire commerce de leurs livres. Implacable et très informé, le récit de Krug fait émerger un éco système in fine dédié à la banalisation et à la montée de l’extrême droite et de ses idées. Yann Moix, Michel Houellebecq et Sylvain Tesson mènent depuis trente ans une sourde bataille culturelle en cachant leur jeu et en masquant certains écrits ou prises de positions. Mais « Réactions Françaises » décrit aussi, voire surtout, la couardise, le consumérisme et l’aveuglement du petit milieu germanopratin, ses éditeurs, ses critiques littéraires et ses éditeurs prêts à tout pour un bon coup. Anecdotes faisandées, citations caviardées, censure et compromissions, François Krug dresse le tableau de 30 ans d’une littérature raciste, islamophobe, antisémite. On sort du livre essoré et nauséeux. On sort de l’entretien dans le même état, avec en plus l’impression de mieux comprendre pourquoi et comment Bolloré Zemmour ou Le Pen occupent tellement d’espace aujourd’hui. Et se trouvent légitimés.

