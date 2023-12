Une crise historique : pourquoi il devient impossible de se loger

C’est un des principaux facteurs de pauvreté en France, une injustice invisible et pourtant source majeure d’inégalités dans notre pays : l’accès au logement. Entre l’inflation, le coût des matériaux qui a explosé, les nouvelles normes environnementales, et l’augmentation des taux de prêt immobilier, la construction de logements neufs diminue, et ce n’est pas prêt de s’arranger. Selon la fondation Abbé Pierre, 330 000 personnes sont SDF, 4 millions sont mal logées, et 15 millions sont victimes de la crise du logement. Chaque année, de nouvelles personnes se retrouvent aspirées dans cette spirale infernale de la précarité du logement. Le déficit de logements entraîne une augmentation des prix de l’immobilier, ce qui accentue la concentration du patrimoine et divise la France en deux tendances : d’un côté, la France des propriétaires, souvent plus âgés, qui ont déjà acquis leur bien, et la France des locataires souvent plus précaires qui ne peuvent plus accéder à la propriété. Il y a donc urgence à pouvoir loger tout le monde, tout en respectant les nouvelles normes environnementales, malgré la crise économique. Comment le logement est-il devenu le symbole d’une société où il vaut mieux hériter que mériter, sommes nous à l’aube d’une immense catastrophe sociale ? Éléments de réponse avec Salomé Saqué pour Blast.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret