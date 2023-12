Vincent, l'histoire d'un mec qui a voulu redevenir un animal

A une période de tension sociale où la France n’a jamais été autant fracturée et énervée, les histoires écrites et filmées autour de cette nouvelle émission de Blast intitulée « Gens de France » propose de rendre visibles et attachants des visages, des itinéraires, des récits, des rencontres, des situations qui font et sont le ciment de notre pays. Nous cherchons, avec cette plongée et ce road movie au quatre coins du pays, à donner à voir, au-delà de ce qui semble nous séparer, une possibilité de sourire, d’étonner, de détonner, de nous attacher et peut être de nous réconcilier avec une certaine idée de cette France des villes, des villages et des campagnes oubliées par les médias et les politiques. Vincent, c’est aussi l’histoire d’un mec qui a voulu redevenir un animal. Parce qu’il en pouvait plus. Exploité en tant que bénévole dans le club de basket de sa ville, lessivé au travail dans un poste de ressources humaines. Il en avait oublié la rivière. Il y venait quand il était gamin, il l’avait pas vu depuis un moment. C’est vrai, si on l’avait pas forcé à s’arrêter, il n'aurait peut-être jamais revu la rivière, il n'aurait jamais vu les cygnes. Il a sauté dans l’eau comme il aurait sauté dans le vide. La rivière à ce moment-là c’est toute la mort qu’il a pu.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret