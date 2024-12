Affaire Pelicot, #Metoo, etc : La justice doit changer

Il y a 7 ans, #MeToo avait entrainé une vague massive de dénonciation en matière d’agressions sexuelles. C’est aujourd’hui l’affaire des viols de Gisèle Pelicot par plus de 50 hommes alors qu’elle était droguée par son mari qui est venu choquer une nouvelle fois l’opinion public. Alors même Dominique Pelicot a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle, la société reste exsangue. La justice punitive est-elle à même de mettre un terme à ces violences systémiques ? Dans ce focus, Blast reçoit la militante queer féministe et autrice de « Faire Justice : moralisme progressiste et pratique punitives dans la lutte contre les violences sexuelles », Elsa Deck Marsault. Co-fondratrice du collectif Fracas, elle intervient auprès de communautés marginalisées qui doivent elles-mêmes gérer leurs conflits, notamment des cas d’agressions sexuelles. Elle s’empare des outils proposés par la justice transformatrice, dans le but de les outiller et de proposer des accompagnements alternatifs aux procédures judiciaires. Tant auprès des victimes que des agresseurs. Face au constat d’échec du système carcéro-pénal d’endiguer ce problème structurel, il est pour elle urgent de repenser notre rapport à la justice et de proposer des alternatives pour une société plus juste et protectrice.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon