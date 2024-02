Agriculteurs : « jeune on rêve, adulte on en crêve »

C'est au pied du cimetière de Laval-en-Belledonne en Isère, que Léa Perrotin cultive et vend ses légumes depuis cinq ans. La membre de la Confédération Paysanne dénonce l’abandon du gouvernement face à la détresse des agriculteurs et agricultrices. Ces derniers qui ont, à l’aide de tracteurs, bloqué différents péages et axes autoroutiers sur tout le territoire, s’en sont également pris aux établissements publics comme à Grenoble, Narbonne, Montpellier ou Bordeaux. Un cri de colère pour dire stop à l’augmentation des différentes charges qui asphyxient la profession. Mais également des normes de plus en plus contraignantes et déconnectées des réalités des moyennes et petites exploitations et d’un métier-passion en péril qui voit son nombre diviser de moitié en 35 ans. Léa Perrotin alerte : pour certain, le suicide semble devenir la dernière solution.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Diane Lataste