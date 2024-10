Blast n'a jamais eu autant besoin de vous

Nouveaux programmes et collaborations avec notamment Bolchegeek mais aussi Johann Chapoutot à partir de janvier, déménagements et autres annonces, mais également difficultés financières et besoin impératif de gagner des nouveaux abonnés et donateurs pour pouvoir continuer, Salomé Saqué, Denis Robert, Soumaya Benaissa et Paloma Moritz vous expliquent nos défis et projets pour l’année à venir.

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous.

