Budget rejeté : macronistes et RN s'allient pour faire payer les français

Le 12 novembre 2024, la première partie du projet de loi de finances (PLF) pour 2025 a été rejetée par l’Assemblée nationale, une première dans l’histoire républicaine. Plus étonnant encore, ce rejet provient des députés censés soutenir le gouvernement. Un tel blocage, inédit, soulève de nombreuses questions : Qu’est-ce que le PLF et à quoi sert-il ? Pourquoi ce rejet inattendu ? Quelles en seront les conséquences ? Quelle responsabilité portent les macronistes et le Rassemblement national dans cette crise parlementaire ? Retour sur un mois de débats, d’amendements, et d’esprits salués avant cet incroyable coup de théâtre dans ce nouvel épisode express de Dissolution.

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Margaux Simon