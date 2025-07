Zohran Mamdani : Le nouvel espoir de la gauche US

Cette deuxième saison de CDDM a quand même pas mal été sous le signe de Donald Trump. Trump par-ci, Trump par-là, si vous en avez ras la casquette MAGA comme moi, je me suis dit que pour cet épisode on allait parler de l'inverse de Donald Trump : Zohran Mamdani. Vainqueur surprise de la primaire démocrate pour la mairie de New York, Mamdani est devenu la coqueluche des progressistes aux États-Unis. Âgé de 33 ans seulement, membre de l'aile gauche du Parti démocrate, d'origine indienne et de confession musulmane, il est devenu la bête noire des conservateurs et de ce bon vieux Trump en particulier, qui a carrément menacé de l'arrêter s'il menait une politique de défense des migrants. Alors Zohran Mamdani est-il vraiment un communiste à la manière de Fabien Roussel ? Que représente-t-il dans le pays où l'extrême droite la plus dangereuse du monde est au pouvoir ? Et est-ce que vous avez déjà entendu les mots coqueluche et bête noire utilisés par quelqu'un d'autre que des journalistes ? La réponse à presque toutes ces questions, c'est tout de suite dans CDDM.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret