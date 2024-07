C8, CNEWS en croisade pour l'extrême droite : mais que fait l'Arcom ?

Les législatives ont été le lieu d’une guerre d’influence sans précédent mené par l’empire médiatique de Vincent Bolloré, comme l’aboutissement d’une croisade culturelle débutée il y a plusieurs années. Programmation spéciale de Cyril Hanouna sur Europe 1, décomplexions des propos racistes et xénophobes, dépréciation systématique du Nouveau Front Populaire, surreprésentation des candidats de droite et d’extrême droite, diffusion de fausses informations. Tout a été fait pour faire gagner le camp jugé le plus apte à protéger les intérêts du milliardaire, au mépris de toutes les règles de déontologie et des obligations de pluralisme exigées par l’Arcom. Alors que depuis le 8 juillet, le régulateur entame les auditions des chaînes en vue des renouveler leurs fréquences TNT, l’historien des médias Alexis Lévrier revient sur cette bollorisation du paysage médiatique et la manière dont cette main mise met à mal la démocratie. Pour aller plus loin : https://shorturl.at/VMehj Jupiter et Mercure, le pouvoir présidentiel face à la presse, de Alexis Lévrier, Editions Les Petits Matins, 2021

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret