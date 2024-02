🦏 Cnews enfin censurée par l'ARCOM ?

Usul et Lumi reviennent sur la décision du Conseil d'État qui a enflammé les plateaux de CNEWS pendant des jours et des jours. C'est complètement fou, mais il semblerait que l'ARCOM va finir par être obligé de faire respecter un semblant de pluralisme et de déontologie à Pascal Praud et Christine Kelly. C'est la liberté qu'on assassine pour de bon. Bon alors, qu'est ce que ça change cette décision du Conseil d'État ? Est-ce que c'est vraiment un tournant ? Est-ce que l'ARCOM va vraiment se mettre à fliquer tout le monde ? Est-ce qu'on peut encore faire quelque chose contre les médias de Bolloré de toute façon ?

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Diane Lataste