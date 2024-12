Couple : Pourquoi les femmes sont les grandes perdantes

Peut-on encore parler d'amour sans parler d'argent ? En 2024, dans les couples hétérosexuels, les femmes continuent de payer un prix élevé, souvent invisible mais bien réel : charge esthétique, contraception, gestion des dépenses, sacrifices professionnels, retraites amoindries, charge mentale et domestique… Même dans les relations qui se veulent égalitaires, les chiffres ne mentent pas : aimer, pour les femmes, coûte cher. Avec leur bande dessinée Le prix à payer, Tiffany Cooper et Lucile Quillet décortiquent ces mécanismes avec clarté. En s’appuyant sur des données chiffrées et des exemples concrets, elles montrent que pour aimer juste, il faut compter. Pas pour diviser, mais pour mieux construire. Cette bande dessinée n’est pas un réquisitoire contre le couple, mais un appel à une réinvention. Parce que l’amour ne devrait jamais appauvrir, mais enrichir. Parce que repenser la répartition des rôles, c’est redonner au couple le potentiel d’être un lieu de liberté et d’égalité. Une lecture essentielle pour celles et ceux qui veulent construire autre chose que des compromis déséquilibrés. Au micro de Salomé Saqué, elles viennent livrer leur analyse pour Blast.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon