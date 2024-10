Crèches privées : révélations sur le système qui maltraite nos bébés

Savez-vous ce qu’il se passe dans les crèches où vos enfants ou les enfants proches de vous passent l’essentiel de leur temps ? Malheureusement pas toujours. C’est ce qu’a démontré ces dernières années, les révélations de maltraitances dans les crèches privées avec un groupe particulièrement mis en cause : People and Baby. La parole s’est libérée suite au drame de Lyon : une fillette de 11 mois est morte après avoir été empoisonnée au Destop par une employée de crèche. Depuis, les témoignages se multiplient et plusieurs plaintes ont été déposées. Après avoir enquêté sur les dysfonctionnements des Ehpad au sein du groupe Orpéa, Victor Castaner publie une nouvelle enquête : les Ogres, qui révèle un vaste système de maltraitance qui se fait au détriment des enfants, des salariés des crèches et de de l’argent public,. Il le dit “le scandale des crèches tout comme celui des Ehpad raconte la façon dont la société traite les plus vulnérables d’entre nous…” En quelques semaines, le livre a déjà provoqué une onde de choc. Médiatique mais aussi politique. L’auteur a été auditionné par le Sénat et de nombreux parlementaires. Dans cette enquête, Victor Castanet met également en cause Aurore Bergé, sur sa proximité avec le lobby des crèches privées. Celle qui était alors en première ligne puisque ministre des solidarités et de la famille entre juillet 2023 et janvier 2024 a décidé de porter plainte contre le journaliste en diffamation. En réponse, il a décidé de rendre public plusieurs documents qui attestent ses révélations. Alors quelle est l’étendue du scandale qui concerne les crèches privées et notamment People and Baby ? Comment un tel système a-t-il été rendu possible ? Que faudrait-il aujourd’hui pour mettre fin à ce système low cost et mieux protéger les enfants et les salariés ? Réponses dans cet entretien de Paloma Moritz avec Victor Castanet.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret