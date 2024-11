🦏 De Trump à Bardella : Jusqu'où l'extrême droite pourra mentir ?

"Alors on fait quoi face au trumpisme ? Et si c’était pas ça d’ailleurs le trumpisme ? Le coeur du trumpisme, c’est peut-être pas juste l’outrance et le mensonge c’est pas ça qui marche, ce qui a marché avec Trump, c’est que ces mensonges durant cette campagne ils ont été abondamment boostés par le réseau social de Musk qui a intoxiqué jusqu’aux journalistes eux-mêmes, et ça aussi on le constate chez nous."

Crédits photo/illustration en haut de page :

Margaux Simon / Morgane Sabouret