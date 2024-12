Dernière étape avant la Révolution : l'incroyable histoire de la Fronde

Nous vivons dans un rêve, celui de Richelieu, architecte de l’État moderne. Face aux guerres de religion et aux régicides, il crée une machine aveugle et impitoyable : l’État, sacralisé comme une nouvelle religion avec le dieu Politique, son fils le Monarque absolu, et leur Saint-Esprit, l’ordre centralisé. Richelieu affaiblit magistrats, seigneurs et maintient le peuple dans la pauvreté, car, selon lui, "un peuple trop à l’aise échappe à son devoir". Ce cynisme, pierre angulaire des politiques d’austérité, forge une société contrôlée par la contrainte économique. Dieudonné, futur Louis XIV, est l’héritier de ce rêve, incarnant la raison d’État. Mais après la mort de Richelieu (1642) et Louis XIII (1643), la régence de Mazarin et Anne d’Autriche fait vaciller le pouvoir. Le peuple, les magistrats et les seigneurs se rebellent : c’est la Fronde. Au cœur du chaos surgit un personnage imprévu : Paul de Gondi, le cardinal de Retz, maître de la "bordélisation". Un chapitre clé, mêlant révolte et stratégie politique. Nouvel épisode de L'Empire n'a jamais pris fin, par Pacôme Thiellement.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon