🦏 Déroute des éditorialistes : rien ne s'est passé comme prévu

Pour ce dernier épisode de la saison, Lumi et Usul reviennent sur cette campagne pendant laquelle, en 4 semaines seulement, "on a eu la menace fasciste aux portes du pouvoir (sans que cela semble beaucoup déranger ou inquiéter les éditorialistes), on a sauvé la République et on a fait gagner la gauche" ! Bref, on a échappé au pire... pour le moment. Grâce à la mobilisation exceptionnelle des citoyens et des médias indépendants. La bonne nouvelle, c'est qu'il y aura une saison 2 de Rhinocéros. "Pendant un an on a essayé de vous montrer qu’il y avait quelque chose qui clochait dans le paysage médiatique et on espère que maintenant au moins c’est clair pour tout le monde. Vous nous avez dit à quel point avoir cet espace c’était important pour notre camp, cette petite respiration, ces petites doses de mauvais esprit, apparamment, ça vous fait du bien donc continuez de soutenir Blast et nous on se retrouve un dimanche sur deux, dès le mois de Septembre."

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret