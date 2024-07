« Dimanche, citoyens et citoyennes, votez contre la haine »

« Tout est possible ce dimanche soir, le pire, comme le meilleur. Allez voter, partout, continuez à pousser tout le monde à aller voter, ne donnez pas une voix à l’extrême droite, pas une. Notre idéal, c’est la République. No passaran » Retour en images sur la soirée du 3 juillet organisée à République pour un front démocratique contre l'extrême droite et inciter les citoyennes et les citoyens à se rendre aux urnes pour faire battre l'extrême droite. Crédits images : Matthieu Bidan et Samuel Alerte (@streetpress) Montage : Camille Chastrusse @Blastofficiel

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Diane Lataste