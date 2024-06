Dissolution : « Quand l'extrême droite arrive au pouvoir, elle y reste »

« Le chaos ou moi » voilà une expression qui résume au-delà de la séquence ouverte par Emmanuel Macron dimanche 9 juin au soir, la stratégie de 7 années d’un pouvoir macroniste usé jusqu’à la corde qui trouve dans la personnalisation des enjeux politiques un dérivatif ultime avec l’annonce de la dissolution de l’Assemblée, suite aux scores historique obtenu par le RN aux élections européennes et la déroute du camp présidentiel… Mais à quel prix ? Si le chef de l’État rejoue la carte de la peur et de la terreur, le tremplin sans égal qu’il aura été pour l’extrême droite qui se traduit notamment par un enracinement électoral sans égal culmine désormais avec le chemin qui lui est tout tracé pour le perron de Matignon … Alors, dans ce contexte particulièrement inquiétant, où pour la gauche émiettée l’union reste la fragile mais incontournable priorité, avec ses invités, Félicien Faury et Stefano Palombarini, Soumaya Benaissa vous propose de prendre un peu de recul le temps d’une émission et d’essayer de mesurer « ce prix » mais aussi les dynamiques qui fondent sur le temps long cette grave situation.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Diane Lataste