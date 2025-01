Dissolution, répression, etc : La fin du mythe de I’État de droit

Démocratie et État de droit apparaissent, pour beaucoup, comme un couple indissociable. L'un serait la garantie de l'autre. Les mandats d'Emmanuel Macron ont malgré tout immiscé un doute. Répression des mouvements sociaux, réhabilitation de la figure impériale, dissolution, et ainsi de suite, comme une fuite en avant autoritaire qui ne semble pas se ralentir. Et tout ça mené dans le cadre de l'État de droit, voire, parfois, au nom de celui-ci. Grâce à la constitutionnaliste Eugénie Mérieau, la sociologue Vanessa Codaccioni, et l'avocate Elsa Marcel, Blast vous propose de renverser la question : l'État de droit ne serait-il qu'un mythe ?

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon