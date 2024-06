Européennes : qui a tué l'écologie ? (Et qui pourrait la sauver ?)

Où est passée l’écologie dans la campagne pour les européennes ? Les élections approchent et alors que la montée de l’extrême droite et la question de la défense européenne sont au cœur du débat, les enjeux écologiques se retrouvent en arrière-plan… L’écologie est invisibilisée, instrumentalisée… paradoxalement de plus en plus inaudible et polémique. Elle devient aujourd’hui plus une raison de s’écharper que de confronter des projets de société. Pourtant, beaucoup de combats écologiques se jouent au niveau européen. Ces élections sont déterminantes pour la façon dont le continent va faire face aux effets du dérèglement climatique mais aussi agir pour limiter la catastrophe. Les élections du 6 au 9 juin arrivent à un moment clé pour la politique climatique européenne. Depuis 2019, le Green Deal ou Pacte vert a été introduit et a permis d'adopter une série de mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 55% d’ici à 2030 (par rapport aux niveaux de 1990). Des mesures qui font de plus en plus débat et sont pour beaucoup remises en question alors qu’elles n’ont même pas encore été totalement appliquées. L’enjeu des 5 prochaines années est pourtant de les mettre en œuvre mais aussi d’augmenter l’ambition. Les défis les plus importants sont encore devant nous. Et pourtant, encore une fois, dans cette campagne, le traitement politique et médiatique de l’écologie n’est pas à la hauteur de ce que nous vivons. On a toujours le sentiment qu’il y a plus urgent que l’écologie.. L’angle de la plupart des débats télévisés sur la question est révélateur, on se demande si l’on va trop loin, si L’Europe est trop verte, si l’on doit dire “Stop ou encore”... Il y a cette petite sensation que l’on tourne en rond, voire même que l’on recule. Alors comment s’y retrouver pour faire son choix ? Que valent les candidates et candidats sur le climat ? Que raconte ces élections européennes de l’état du débat public sur l’écologie en France ? De l’écologie politique ? Réponses dans ce décryptage de Paloma Moritz.

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret