Togo : une révolte populaire veut la chute du régime

Peut-être connaissez-vous Kofi Yamgnane. En France, il a notamment été nommé secrétaire d'État d’Édith Cresson en 1991. Il a ensuite été député socialiste du Finistère entre 1997 et 2002. Depuis, il est retourné vivre dans son pays natal, le Togo. Dans une vidéo publiée récemment, il appelait en fait les Togolais à rejoindre le mouvement de protestation qui s'est tenu les 26, 27 et 28 juin derniers. On en entend assez peu parler, notamment parce qu'une chape de plomb est tombée sur les médias au Togo. Ces manifestations ont été très durement réprimées par le pouvoir togolais, qui les a déclarées illégales. Mais alors, que se passe-t-il au Togo ? Pourquoi tous ces morts ? Et pourquoi le peuple togolais continue-t-il à manifester malgré la répression ? Et est-ce que, pour une fois, ça n'a pas de rapport avec la France ou la Russie ? La réponse à presque toutes ces questions, c'est tout de suite dans CDDM.

