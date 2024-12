Extrême droite au pouvoir en Italie : Bilan de 2 ans de Meloni

Actions contre les écologistes militants, réforme constitutionnelle, menaces contre la presse et intellectuels poursuivis en justice: telles sont certaines des actions menées par Giorgia Meloni, présidente de Fratelli d'Italia, qui gouverne l'Italie depuis deux ans. Grâce à quatre interviews et témoignages exclusifs, Blast souhaite attirer l'attention sur ces initiatives qui se ont lieu de l'autre côté des Alpes et qui permettent de mieux décrypter la politique non seulement en France mais en Europe. L'Italie connaît-elle une dérive illibérale ? Réponse toute de suite sur Blast.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon