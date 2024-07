Face au RN, 130 organisations se rassemblent pour résister

C’est totalement inédit. Face à la possible arrivée au pouvoir de l’extrême droite en France, la société civile s’organise. Le 18 juin, une coalition de plus de 130 organisations lançait un appel à se mobiliser face au Rassemblement national pour défendre une société plus juste et solidaire. Pour cela, elles proposent 16 mesures pour améliorer concrètement la vie des françaises et des français. Parmi ces organisations, la ligue des droits de l’homme, Attac, La fondation Abbé Pierre, ATD quart Monde, Oxfam, Action contre la faim, des associations d’aide aux personnes étrangères et demandeurs d’asile, de larges organisations écologiques… Elles reprochent au RN de banaliser la haine et de détruire nos libertés sans jamais répondre aux préoccupations du quotidien. Pour elles, l’urgence sociale, démocratique et écologique est déjà immense. Alors, que se passera-t-il si le RN obtient une majorité à l’Assemblée ? Que vont devenir tous ces combats ? Toutes les personnes aidées par leurs associations ? L’extrême droite ferait peser un risque majeur pour le climat, les droits humains et les libertés associatives. Dans tous les pays, où elle est au pouvoir, elle intimide les associations, coupe leurs budgets et entrave leurs actions. Alors quelles sont les menaces concrètes que fait peser le RN sur la société civile, sur les combats écologiques, féministes, démocratiques et sociaux ? Comment s’organiser et résister ? Et finalement, de quelle société voulons-nous ? Réponses dans cet entretien de Paloma Moritz avec Christophe Robert, secrétaire général de la fondation Abbé Pierre et Anne Bringault, directrice des programmes du Réseau Action Climat.

