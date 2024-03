Fin du droit du sol à Mayotte : un danger qui menace tous nos principes

Nous allons prendre une décision radicale qui est l'inscription de la fin du droit du sol à Mayotte, c'est-à-dire qu'il ne sera plus possible de devenir Français si on n'est pas soi même enfants de parents français". Le 11 février 2024, Gérald Darmanin, en déplacement à Mayotte, a annoncé une révision constitutionnelle tendant à la suppression du droit du sol dans l'archipel. Ce nouvel épisode de En droit de résistance vise à comprendre le droit applicable et à présenter les incidences d'une telle réforme.

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Diane Lataste