Frantz Fanon, de la négritude à l'indépendance de l'Algérie

Qui est réellement Frantz Fanon ? Tantôt décrit comme simplement Antillais ou plus tard comme Algérien de par sa lutte décoloniale, on en oublie qu'il est avant tout un héros français. Un homme qui a combattu pour la libération de la France aux côtés du général de Gaulle, qui a lutté pour la l'indépendance de l'Algérie, un psychiatre et un camarade de Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. Mais Frantz Fanon est de ces héros que la France n'aime pas trop glorifier car dans sa lutte pour la liberté, il a mis en évidence au sein du pays des droits de l'homme le racisme structurel mais aussi le colonialisme violent que la France exerçait. Pour en parler, Blast reçoit Adam Shatz, auteur d’une biographie intitulée "Frantz Fanon : une vie en révolutions", publiée aux éditions la découverte.

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Diane Lataste