Gérald Darmanin en croisade contre le président de la mosquée de Pessac

Le 8 août dernier, Gérald Darmanin prend un arrêté ministériel d’expulsion à l’encontre du président de la mosquée de Pessac en Gironde : Abdourahmane Ridouane. Ce Nigérien, présent en France depuis 34 ans, est accusé par le ministère de l’Intérieur démissionnaire de « véhiculer via ses réseaux sociaux une idéologie hostile aux valeurs et institutions de la République française », et de participer « à la diffusion de messages à teneur antisémite et haineuse à l’encontre d’Israël et des juifs ». La mosquée présidée par Abdourahmane Ridouane a quant à elle été visée par des tags racistes, islamophobes et des menaces de mort à sept reprises. Abdourahmane Ridouane est enfermé au centre de rétention administratif du Mesnil-Amelot, près de l’aéroport Paris Charles de Gaulle, depuis le 8 août dernier, en attendant un recours en appel devant le Conseil d’État ce vendredi 6 septembre.

