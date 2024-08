Grand patronat et extrême droite : les nouveaux collabos

Divers travaux universitaires ont pu démontré l’implantation du vote d’extrême droite dans les espaces ruraux français. Des enquêtes reprises par les médias, si bien que l’idée que les classes populaires rurales ont viré RN s’est assez largement répandue. De fait, cette réalité est corroborée par une série de chiffres. En revanche, comme l’explique notre invité, le sociologue Théo Bourgeron, il faut faire attention à rendre compte de la diversité du vote à l’extrême droite. Car, en plus des ouvriers et petits employés, il y a aussi de plus en plus de patrons et grands patrons français qui soutiennent, font campagne, donnent de l’argent. Une nouveauté qui trouve son explication dans la manière dont le RN, dans son programme, met en avant tout un tas de réformes favorables à certains secteurs économiques, notamment la finance dite « alternative ».

