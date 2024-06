🦏 Instituts bidons, influenceurs formatés : derrière l'extrême droite, le réseau atlas

"L'Observatoire des multinationales vient de sortir un rapport. Un rapport qui nous a beaucoup intéressé pour Rhinocéros parce qu'il détaille les ramifications d'un réseau qui s'étend sur toute la planète et qui est bien sûr présent en France. Le but de ce réseau, c'est de peser sur le débat public, d'influencer les politiques publiques et d'installer un climat favorable aux idées de la droite. La plus dure, la droite des libertariens. Ce réseau, c'est le réseau Atlas." Nouvel épisode de Rhinocéros, par Usul et Lumi.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Diane Lataste