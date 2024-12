🦏 Islamophobie : Quand les médias français désignent les bons et mauvais arabes

🩏 Islamophobie : Quand les mĂ©dias français dĂ©signent les bons et mauvais arabes

Dans cet Ă©pisode de RhinocĂ©ros, retour sur la sĂ©quence mĂ©diatique autour de l’arrestation de l’écrivain franco-algĂ©rien Boualem Sansal en AlgĂ©rie. Entre discours sur la libertĂ© d’expression et rĂ©cupĂ©ration politique, Usul et Lumi analysent pourquoi cette affaire a surtout mobilisĂ© les mĂ©dias de droite et d’extrĂȘme droite. Sansal est-il vraiment "un Voltaire", comme certains l’affirment en reprenant une cĂ©lĂšbre phrase de De Gaulle ? DĂ©cryptage des enjeux mĂ©diatiques et politiques de cette controverse.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon