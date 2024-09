La France est-elle vraiment à droite ?

La France est-elle en train de devenir de droite, voire d’extrême droite ? Pour beaucoup d'intellectuels et de journalistes, c’est une évidence. Un constat souvent étayé par les résultats électoraux. Pourtant selon le sociologue Vincent Tiberj, les citoyens français sont devenus beaucoup plus progressistes qu'il n'y paraît : cette droitisation ne serait qu’un mythe. Il pointe l'importance de la manière dont on parle des inégalités sociales et des questions de société « en haut », qui vont à rebours des préoccupations d'« en bas ». Il met en avant la grande démission citoyenne face aux partis, aux candidats : avec ce silence électoral grandissant, les voix des urnes sont selon lui de moins en moins représentatives. Sur quoi s’appuie-t-il pour affirmer tout cela ? Réponse dans cette nouvelle émission pour Blast.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret