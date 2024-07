L'Avant-Dernière : L'avant-dernier épisode des Portraits, avec Ost, Modiie et Christine Boutin

Dans cet épisode de l'Avant-Dernière, Ostpolitik et Modiie vous racontent comment ce format historique de Blast est pensé, créé, en revenant sur le portrait de Christine Boutin, ancienne ministre qui a eu pour fer de lance sa lutte homophobe contre les droits LGBTQIA+ ainsi que son lourd héritage dans le paysage politique actuel de la droite chrétienne conservatrice et de l'extrême droite. Hélas, tout a une fin, que ce soit un des premiers grands formats de Blast ou une démocratie qui prône l'égalité, la liberté et la fraternité avec une élection, la différence ici est que la fin est réfléchie et sera le commencement d'un renouveau. Pour en savoir plus sur la fin des Portraits, regardez l'épisode ! Ce direct a été diffusé le jeudi 04 juillet 2024 sur Twitch. Pour ne manquer aucun prochain direct, n'hésitez pas à "follow" gratuitement BlastInfo sur Twitch !