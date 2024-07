L'Avant-Dernière : Rhinocéros, bilan de la chasse avec Usul et Lumi

Pour ce dernier numéro de l'Avant-Dernière, Usul & Lumi sont venus en direct sur le Twitch de Blast pour revenir sur leur chasse aux Rhinocéros, débutée en octobre dernier. Nous avons donc choisi l'épisode "Racisme et médias : un aveuglement coupable, voire complice" qui illustre la transformation des électeurs RN en Rhinocéros. Comment reconnaître un raciste, pourquoi le devient-il ? Une question dont on analyse le traitement médiatique, souvent grotesque et complaisant. Ce stream a aussi été l'occasion pour Usul & Lumi de revenir sur l'origine de leur duo, de la création de Rhinocéros, et l'avenir du format à Blast. Ce direct a été diffusé le jeudi 11 juillet 2024 sur Twitch. Pour ne manquer aucun prochain direct, n'hésitez pas à "follow" gratuitement BlastInfo sur Twitch !

Morgane Sabouret