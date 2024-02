L'Avant-Première : Gens de France, Léon, 97 ans, résistant

L'Avant-Première et l'Avant-Dernière sont les nouveaux rendez-vous bimensuels de Blast sur Twitch présenté par Benjamin, ces directs vous permettent de redécouvrir un membre de Blast ou de la rédaction grâce à vos questions via le tchat Twitch pendant le direct pendant la découverte de son dernier travail. Pour cette première Avant-Première, Ibrahim & Hamza ont invité Gilda Landini-Guibert (historienne et fille de Léon Landini) pour nous faire découvrir en direct le quatrième épisode de Gens de France sur leur rencontre avec Léon Landini, ancien résistant et membre de la FTP MOI. L'occasion de revenir sur l'histoire de la résistance avec ce dernier camarade de Missak Manouchian.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret