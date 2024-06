« Le macronisme est la cause, et l'extrême droite la conséquence » - Édouard Louis

Dans son dernier livre, « Monique s’évade », Édouard Louis parle de sa mère. Cette femme qui, malgré une situation sociale des plus difficiles, malgré la présence d’un homme violent à ses côtés, est parvenue à prendre la fuite. Sortir d’une configuration pour en saisir une autre. C’était pour décrire cela que Blast, il y a plusieurs semaines, a proposé à l’écrivain de s’exprimer en entretien. Depuis, le réel s’est emballé : dissolution d’Emmanuel Macron, extrême droite aux portes du pouvoir, nouvelle alliance de la gauche. Les thématiques se sont dès lors élargies. Car Édouard Louis est un écrivain fondamentalement politique. Comme charpente de son regard sur le monde, sa condition sociale de transfuge et une trajectoire singulière d’émancipation. Dans cet entretien exceptionnel, l’auteur nous livre ses analyses sur une actualité des plus brulantes. Avec, en son cœur, un appel à l’exigence : la politique n’est pas une série de phrases et de mots, mais bien une action déterminante sur les corps des dominés. Et l’espoir que, face à la violence déchaînée du macronisme, cause de la montée de l’extrême droite en France, une fuite reste possible.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Diane Lataste