L’effondrement peut-il être heureux ? - Avec Mathieu Bablet

Mathieu Bablet est auteur, dessinateur de BD et membre du label 619 aux côtés de Run, Guillaume Singelin et Florent Maudoux notamment. Il s'est particulièrement fait connaître avec le succès de Shangri-La, un album grand format, très politique et très sensible, paru en 2016 chez Ankama, puis avec Carbone & Silicium en 2020, qui semblait poursuivre ses thèmes principaux : écologie, science fiction politique, relations au vivant, sens de la vie, etc. Aujourd'hui, dans Planète B, on clôture notre cycle consacré à la Climate Fiction et au sous genre post-apocalyptique avec notre invité Mathieu Bablet.

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Blast, le souffle de l’info