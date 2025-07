Les robots ont-ils un cœur et une âme ?

À mesure que nos vies sont numérisées et passent de plus en plus par de l'immatériel, les IA s'incarnent elles aussi de plus en plus dans la matière. Elles donnent ainsi naissance à diverses générations de robots et interfaces en tous genres, ouvrant un grand nombre de points de contact directs et indirects avec nous. De cette convergence découle que nous partageons le monde avec quantité de créatures artificielles, robots et autres IA avec lesquelles s'engagent autant de relations. Au point d'arriver à ce dilemme : faut-il s'opposer aux machines et à leur développement parce qu'elles sont a minima les outils et a maxima les alliés objectifs de la domination capitaliste, du techno-fascisme et du techno-féodalismes théorisés par Yanis Varoufakis et Cédric Durand ? Ou au contraire, devrions-nous dès à présent reconnaître en elles une nouvelle classe de dominés et promouvoir d'éventuelles luttes pour l'égalité et l'émancipation ?

