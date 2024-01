Maltraitance, désespoir et cadences infernales : les soignants n'en peuvent plus

Il est bien loin le temps de la crise sanitaire du Covid, où les soignants étaient applaudis chaque soir aux fenêtres des Français. Pire, face à l'inflation, d'importants déficits au manque de lits, de sous effectifs, c'est une véritable crise que connaît l'hôpital public depuis maintenant des années, sans espoir d'amélioration pour les professionnels de santé. Et ce n'est pas l'annonce de Gabriel Attal d'un investissement pour l'hôpital public de 32 milliards supplémentaires sur les cinq ans à venir qui va venir les rassurer. Bien au contraire, puisque beaucoup ont dénoncé un coup de com du nouveau chef du gouvernement. Et oui, puisque cette hausse était déjà prévue par la loi de programmation de finances publiques. Quelle est la réalité des soignants de l'hôpital public sur le terrain ? Quel est leur quotidien et comment peuvent ils assurer des soins à leurs patients ? Médecin, directeur, infirmier-brancardier, représentants syndicaux internes ou encore psychologues, pour Blast, Thibault Izoret a interrogé sur leurs conditions de travail, celles et ceux qui font vivre l'un des piliers de la fonction publique pour en dresser un portrait alarmant.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret