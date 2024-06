Melancholia : la fin du monde (et l'ultime fin du film)

De tous les films mettant en scène la fin du monde, Melancholia de Lars von Trier est celui qui a engendré le plus de commentaires. Peut-être parce qu'il a provoqué le plus de stupéfaction. Loin du programme à grand spectacle et de la Folies-Bergère, c'est une représentation à la fois intime et romantique de la fin du monde. Une représentation si belle qu'elle rend désirable l'imminence de la fin. C'est aussi une image de la fin du monde qui s'identifie si fort à la fin du film lui-même, qu'elle semble faire entièrement corps avec lui. Bienvenue dans la Fin du film, dernier épisode Melancholia de Lars von Trier, le Film de la fin.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret