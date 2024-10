Morts de la pollution : à Saint-Nazaire, l'État complice d'une hécatombe

Dans l’agglomération de Saint-Nazaire, connue pour sa construction navale, plusieurs industries se sont installées au fil des années. 6 d’entre elles sont classées Seveso, comme l’usine d’engrais chimique Yara à Montoir-de-Bretagne, et la raffinerie TotalEnergies de Donges. Des industries qui produisent ou stockent des substances nocives pour l’homme et l’environnement et qui sont soumises à une réglementation particulière. Problème : depuis une dizaine d’années, de nombreux accidents y sont survenus sans que les pouvoirs publics ne réagissent à la hauteur du danger. Fuites, pannes électrique, accidents corporels, relâchement de substances nocives dans l’air et les sols… Alors que de récentes études montrent que le taux de cancer dans la région est bien plus élevé que dans le reste du pays, des associations de riverains et des salariés de ces usines luttent pour faire la lumière sur les causes de cette faillite sanitaire. Ces révélations sont le fruit du travail de collecte d’information des journalistes Samy Archimède et Itzel Marie Diaz, pour le média indépendant breton Splann qui réalise cette enquête, en partenariat avec Blast.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Margaux Simon