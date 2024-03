Rafah : mourir de famine ou sous les bombes

Selon l'ONU, « plus de la moitié de la population gazaouie s’entasse dans moins de 20% de la bande de Gaza ». Rafah compte habituellement 30 000 habitants. Les déplacés sont nassés dans cette enclave frontalière de l’Égypte depuis plusieurs mois, sans option d'évacuation. Principal point d'entrée de l'aide humanitaire, Israël en bloque la distribution et empêche les Gazaouis de pouvoir en bénéficier. Après avoir rasé le Nord, Benjamin Netanyahu a annoncé le 13 février, autour du début du ramadan, une offensive puissante sur le sud. Déplacé depuis le bombardement de sa maison en octobre dernier, notre correspondant Mohamed El Saife filme le quotidien à Rafah. Ses images permettent de poser des visages et des voix sur la détresse et le désarroi des Palestiniens.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Diane Lataste