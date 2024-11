Retraites : Le jeu dangereux et hypocrite du RN

Cette semaine, on va se pencher sur l'activité du Rassemblement national et sa journée d'initiative parlementaire du jeudi 31 octobre dernier. Pour rappel, une journée d'initiative ou de niche parlementaire est réservée à un parti d'opposition qui peut décider seul de l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, c'est à dire des textes qui sont soumis au vote des députés. Habituellement, quand il y a une majorité absolue de députés qui soutiennent le gouvernement. Les journées d'initiative parlementaire de l'opposition ne servent pas à grand chose. C'est la majorité parlementaire qui décidera et généralement, elle ne vote pas les propositions de l'opposition. Mais comme la dissolution de juin dernier a donné une assemblée divisée, sans majorité. Ces journées deviennent autrement cruciales. Cette niche parlementaire devait être consacrée à l'abrogation de la réforme des retraites. Or, leur texte a été rejeté par l'Assemblée après avoir été vidé de sa substance en commission. Pourquoi le texte a-t-il été rejeté après avoir été vidé de sa substance ? Le RN s'est-il vraiment fait avoir ? Et quelle est sa stratégie derrière tout ça ? C'est ce que nous allons voir dans ce nouveau numéro express de Dissolution.

Margaux Simon