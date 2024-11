Risque d'inéligibilité, etc : le procès qui pourrait coûter (très) cher au RN

Et si le RN avait élaboré pendant plus de dix ans tout un système de détournement de fonds publics européens ? Depuis le 30 septembre, Marine Le Pen et 26 personnalités du Front national, devenu Rassemblement national, sont sur le banc des accusés du tribunal correctionnel de Paris et soupçonnés d’avoir détourné plusieurs millions d’euros de fonds européens dans le procès de ses assistants présumés fictifs. Une affaire de grande ampleur dont les retombées pourraient même toucher l’élection présidentielle de 2027.

