Sacré Graal : Les Monty Python plus que jamais d'actualité (hélas ?)

"Le Graal apparaît pour la première fois dans un roman de Chrétien de Troyes, un écrivain de cour champenois du XIIe siècle. C’est dans Le Conte du Graal, sa cinquième et dernière œuvre connue, et celle-ci est non seulement la plus longue, mais il l’a laissée, semble-t-il, inachevée. Chrétien de Troyes aurait eu pour cela une bonne excuse : il était mort". On retrouvera la quête du Graal en 1975, dans ce qui est pour beaucoup de gens, un des plus grands, si ce n'est le plus grand film drôle de l'histoire du cinéma, un film qui, tel une corne d'abondance ou un récipient magique, renouvelle toujours notre joie et régénère la puissance du mythe à travers sa parodie. Monty Python and the Holy Grail, en français Sacré Graal ! Bienvenue dans la Fin du film, épisode 13, Sacré Graal des Monty Python : prélude au non-sens de la vie.

