Sortir de l’amour romantique comme seul modèle de société

C’est un sujet souvent traité avec légèreté, et pourtant Ô combien sérieux et politique : l’amour romantique, ou plus précisément, le couple. Être célibataire est souvent perçu comme une situation difficile, subie, peu enviable. Alors imaginer que de plus en plus de personnes le sont par choix est particulièrement inconcevable pour une grande partie de la population, biberonnée aux comédies romantiques et aux récits de célibataires désespérés à la Bridget Jones. Pourtant, l’amour romantique, monogame, n’est pas le seul modèle de relations que nous pouvons envisager, il est même le moins désirable dans beaucoup de cas. C’est en tout cas le point de vue de la journaliste Aline Laurent-Mayard, autrice de « Post-romantique », une enquête sur la romance qui détaille les effets néfastes de l’injonction à l’amour romantique dans la culture, les discours et les institutions. Depuis quand l’amour romantique est-il aussi important, quels problèmes cela pose-t-il, quelle place donner aux célibataires, et surtout, comment pourrions-nous faire autrement ? Réponse dans cette nouvelle émission pour Blast avec Aline Laurent-Mayard.

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Blast, le souffle de l’info