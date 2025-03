L'urgence de défendre les victimes du crime organisé

Association de référence dans la lutte contre le crime organisé depuis près d’une décennie, Crim’HALT lance un appel pour donner aux victimes des réseaux mafieux français et à leurs familles une vraie reconnaissance. A l’image de ce que fait depuis plus de 30 ans l’Italie, où le 21 mars est la Journée nationale de la mémoire et de l’engagement envers les victimes de la mafia. Des vies innocentes, happées par un capitalisme prédateur et sauvage, qu’il s’agit de défendre.

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Blast, le souffle de l’info