🦏 « Sur la télévision » : Quand Bourdieu dézinguait le petit écran

Dans ce nouvel épisode de Rhinocéros, Lumi et Usul se penchent sur le cas du GOAT : Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu est un sociologue français très enseigné en France comme ailleurs, aux États-Unis notamment. On peut dire qu'il a fait école aujourd'hui. On étudie encore ses travaux sur le système scolaire et la reproduction sociale, sur l’État, sur les goûts moraux. En 2002, il a laissé aux sociologues qui lui ont succédé tout un vocabulaire, toute une série de concepts. Mais c'est aussi un intellectuel de son temps qui a pris des positions politiques, notamment sur la réforme Juppé en 95 ou en général contre le néolibéralisme, et dont parfois il intervenait dans le débat public avec de petits bouquins moins impressionnants que ses gros bouquins théoriques. Et c'est un de ces petits bouquins dont ils vont beaucoup parler aujourd'hui, sur la télévision.

