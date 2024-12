Syrie : Une révolution populaire met fin au régime de terreur de Bachar Al-Assad

Après cinq décennies de règne sans partage, le clan Assad s’en est allé. En dix jours le peuple syrien a fait fuir Bachar al-Assad vers la Russie. Cette révolution populaire, menée par l’offensive de la milice Hayat Tahrir el Sham, qui veut dire l’organisation de Libération du Levant marque la fin du soulèvement du peuple syrien commencé en 2011. Immédiatement des scènes de liesses populaires sont apparues sur les réseaux sociaux. Des vidéos où on voit des milliers de réfugiés syriens retourner chez eux, des prisonniers politiques qui retrouvent leurs proches ou encore la prise du palais de Bachar al-Assad par les civils. Profitant de la situation, Israël a bombardé les sites stratégiques syriens et a revendiqué le Golan, territoire syrien, pour « l’éternité ». Désormais tout reste à faire pour le peuple Syrien et plusieurs questions restent en suspens. Qui sont les miliciens de HTS, comme on les appelle ? Assiste-t-on à une véritable révolution populaire ? Et quel avenir pour les Syriens après plus de 50 ans de règne de la famille Assad. Pour y répondre, Yanis Mhamdi reçoit Bushra Al Zoubi, réfugiée politique syrienne et militante des droits de l’Homme et Ziad Majed, politiste et chercheur spécialiste du Moyen-Orient et des relations internationales.

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon