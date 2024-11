Trump : Vers le pouvoir absolu

Donald Trump vient de remporter l'élection présidentielle des États-Unis. Mardi 5 novembre 2024, Trump a gagné en remportant les 270 grands électeurs nécessaires avec plus de 71 millions de votes contre 66 pour la démocrate Kamala Harris. Cette campagne a été digne des plus grandes productions hollywoodiennes. Elle a vu de multiples tentatives d'assassinat contre Donald Trump. Elle a été l'occasion de coup de com comme seuls les Américains savent les faire. La campagne a été longue et très anxiogène pour les Américains, qui se sont dits très inquiets de leur vie politique. L'élection était très tendue et une victoire de Donald Trump était une nette possibilité. En revanche, peu avaient prédit une victoire si écrasante. Elle est sans appel. Trump a été réélu président des États-Unis après avoir perdu les élections présidentielles de 2020. Il est le deuxième seulement à avoir été dans ce cas, après le président Grover Cleveland. Aux États-Unis, normalement, les électeurs n'aiment pas les losers, mais là, c'est le destin. Cependant, Trump n'a jamais reconnu la défaite de 2020 et, aux yeux de nombreux de ses électeurs, il n'avait pas perdu. La victoire leur a été volée. Pour ces électeurs, Donald Trump n'avait pas perdu et ne pouvait pas perdre. Alors, qu'est-ce que Donald Trump et le Parti républicain ont gagné mardi 5 novembre ? Quelles conséquences cela va avoir sur la vie politique américaine, européenne et mondiale ? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans ce décryptage spécial Élection américaine pour Blast.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret